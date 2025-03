U petak isljučenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Naselje oko Pasarele na Zabjelu, dio ulice Ratnih Veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Donjih Kokota, ulica Veliše Popovića, ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Ržišta i Do Pješivački.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Golubni Do (Repetitor Somina), Jasikovica (Bajov Kamen), Goslić, Javljen, Zaljutnica, Višnjića Do, Seline, Krstac, Bobotovo Groblje, Papovina, Gornji Kazanci, Donje Čarađe, Montex

Podljut, Dio Lukova, Dio Granica, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje kod Pijace.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: povremeno isključenje dio Donjeg Štoja, Curanovići, Beogradsko naselje i Štojski Bunar.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići – područje oko servisa “Tomičić” i restorana “Bokeška kužina”.

Tivat

– u terminu od 05:30 do 06:30 sati: Tivat – kompletno područje opštine Tivat od aerodroma do Veriga.

– u terminu od 08 do 12 sati: Brguli – Luštica.

– u terminu od 09 do 11 sati: Opatovo.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark. Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce- zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, sela: Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe crpna stanica Goražde, selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornje Grančarevo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ribarevine, Donji Mojstir, Brčve, Gornja Lipnica, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Jakovići, Rudnica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela: Đurička Rijeka i Bogaića.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vuča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS