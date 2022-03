U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 25. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Centar grada – dio ulica: Bokeške, Hercegovačke, Njegoševe, Slobode i dio bulevara Ivana Crnojevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vranića – dio ulica: Đura Čagorovića, Luke Gojnića, Boška Buhe, dio Maslina – dio ulica: Skopske, Goce Delčeva, Pivske, Crnojevića, Beogradske, KNOJ – a, Komske, naselje oko Doma zdravlja u ulici IV Proleterske, dio ulice Omladinskih brigada, dio Tološa – ulica Boška Buhe i dio ulica: Milana Raičkovića, Budvanske, Ceklinske, Vlada Raičevića, Barske, Marka Rašovića, Obodske, Aleksandra Prijića, Bjelopoljske, Tivatske, Trebinjske, Šavničke i Kninske, dio Donjih Kokota, Han Garančića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović, Đurović, Baloče, Do Pješivački, Glavica

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Zagrablje, Sava Trans, Romi, Kuće Kasoma, Zabrđe, Konak Muhadinovići, Pumpa Očinići, Donji Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Golijanin, Ugnji, Vrela, Vrela Vodovod, Obzovica, Pačerađe, Drenov Do, Gluhi Do i Prekornica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donje Čarađe, Dio Vilusa, Dio Oštrovaca, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Ul. Njegoševa, Ul. 29. Novembra, Grafičko preduzeće-Kole, Franca

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio potrošača kod Crkve

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krivošije-Knezlaz

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Grbalj- Lješevići

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: područje oko ugrade “Carica Milica”

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: Bijela,- centar, područje oko Brodogradilišta, područje oko škole, područje oko Dječijeg doma

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijela- Grabi

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zgrade A9 I A10 u UL Maša Đurovića (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu u periodu od 09:00 – 12:00 h)

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio naselja Čeluga

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Oćas, Bjeli Kamen, Bjelo brdo i Gola Glava

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Buljarica, Messer Tehnogas, Đurovići, Vodovod Petrovac, Radulovići, Golubovići i SLI

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Đerane u blzini “Kliko Company”, dio ulice Cafo Begu

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: kompletno područje Vladimira sa okolinom

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Štitarica, Asfaltna baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Bistrica, Dobrilovina, Ravnjak, Crna Poda

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Durutovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vozarine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bakovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sokolac, Medanovići, Negobratina , Cerovo, Bijeli potok, Barice-škola

-u terminu od 14:00 do 18:00 sati: Rijeka, Ćukovac

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zaton

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Željeznička stanica, Bjelojevići

-u termminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Poda

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Loznice-Resnik (dio naselja, više puta – ka obilaznici)

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Rudnica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Lužac

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio sela Lagatori

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gržica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS