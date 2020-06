U petak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 12. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulice Bratonožićke.

-u terminu od 08 do 16 sati: Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak, dio Ulica Raka Mugoše i Brežine.

-u terminu od 08 do 18 sati: Dio ulice Boška Buhe, Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Đura Čagorovića.

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.).

u terminu od 08 do 16 sati: Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Tunel Mekavac, Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

-u terminu od 09 do 15 sati: Dodoši.

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Grlić, dio Ćurilca, Lazine, Bjelousi, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća GSI i ZIP (kratkotrajna isključenja ne duža od 30 min.).

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Kopito Petrovića i privatna firma Šimšić i dio Tomaševića, dio Lazina, Crpna Grlić, Bjeluši, dio Ćurilca.

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja ne duža od 30min).

-u terminu od 08 do 15 sati: Burum.

-u terminu od 16 do 18 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, dio Sukuruća, Vladne i Dubrave.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Vraćenovići, Bulevar 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva.

-u terminu od 09 do 15 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija.

-u terminu od 17 do 19 sati: svi potrošači iz Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa pomenute TS.

Plužine

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Goransko, Okrajci, Manastir, Sinjac.

-u terminu od 09 do 15 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

-u terminu od 09 do 16 sati: Boričko brdo.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: Donji Pobori.

Budva

-u terminu od 08 do 14 sati: Donji Pobori.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Žukotrlica kod Prekookeanskih zgrada i do Restorana BB.

-u terminu od 09 do 15 sati: 90 ulica.

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Kompletno područje Ostrosa i okoline.

-u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Rutke.

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš, dio naselja Zoganje kod kasarne.

Kotor

-u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije, Dragalj.

-u terminu od 10 do 11 sati: Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 09 do 10 sati: Grbalj, Pržice

-u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj, Nalježići.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Kava, Bhradaševo, dio Župe i Bonića.

-u terminu od 10 do 12 sati: Rahovići, gornji dio Dumidrana, Kalimanj zgrade Solidarnosti.

-u terminu od 12 do 14 sati: Radovići centar, potoršači oko škole i Pošte u Radovićima, ambulanta.

-u terminu od 09 do 11 sati: Krašići, Krašići kraj naselja, ulice Risanska, Čakalova, Balkanska, Karađorđeva, Šabačka, Vasina, Njegoševa, Polimska, Kalem. Šor., Tivatska. Povremeni prekidi u periodu izvođenja radova.

Herceg Novi

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina, potrošači oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini.

-u terminu od 09 do 15 sati: Potrošači ispod Osnovne Škole Milan Vuković do kompleksa Bolnice Meljine, ulice Braće Grakalića, Šetalište V Danica.

-u terminu od 08 do 10 sati: Savina, Apartmasnko naselje, Bolnica Meljine, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova.

Berane

-u terminu od 07:30 do 18 sati: selo Kurikuće.

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Hakanje, Vojno Selo i Buđevice.

Pljevlja

-u terminu od 08 do 15 sati: Maoče.

-u terminu od 08 do 17 sati: Otilovići.

Žabljak

-u terminu od 08 do 17 sati: Borje, Šumanovac, Hotel Polar Star, Ninkovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.