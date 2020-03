U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Orasi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio kanjona Cijevne oko karaule

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Bregalnička, ul. VII omladinske brigade, dio ul. Gavra Vukovića i ul. Vladike Danila

Danilovgrad 7:30 17:30 Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine, Grude, Vinarija Ravil, Donji Zagarač, Lazarev Krst, Jabuke, Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina ( isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Bandići, Malenza i Đeđezi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jama Žarića

Cetinje

-u termnu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Osječenica

-u terminu od 7:15 do 17:00 sati: Trešnjevo

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Zagrada

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Kuta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Dragove luke, Tovićka ulica

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio Brezovika, Mali Brezovik, dio Gornjeg polja, dio Rastovca, dio Vidrovana, Vir, Presjeka, Čeline, Šume, Prisoja, Vrzipov do, Srijede, Miločani, Zavraca, Sjenokosi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Gojka Garčevića, Ul. Gavrila Principa, dio Mrkošnice

Bar

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Žukotrlica, objekti uz magistralu između ulica Omladinske i Nikole Lekića.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:korisnici na području Bištine – Dubrava II.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gole glava, Bijeli kamen, Bijelo brdo i Oćas

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići

-u terminu od 11:30 do 15:30 sati: Kompletno Sutomore sa okolnim naseljima.

-u terminu od 8:00 do 8:15 sati: Stari Bar, Bolnica, Stari grad, Belveder, Baukovo, Gvozden Brijeg, Bolnica, Čeluga, Veliki Pijesak, Dobre Vode, Utjeha, Mrkojevići, Grana, Pelinkovići, Paljuškov Pijesak, Petovića Zabio

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Dabezići

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Mrkovsko Polje

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Ambula,Štodra, Lisna Bori

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đerane 2, ulica D-1, objekti iza hotela Edita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Štoj, naselje preko puta nekadašnjeg Makedonskog odmarališta

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Vladimir centar

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Leskovac

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Mali Kaliman

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brežine

Kotor

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Perast, dio potrošača prema Dražin Vrtu

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dobrota Peani-dio potrošača uz Donji put od Svetog Matije do konobe “Portun”

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Prčanj, dio potrošača oko osnovne škole

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Kriva Ulica -dio korisnika

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kotor, Gimnazija, Srednja pomorska škola, OŠ ” Narodni heroj Savo Ilić” i stanbeni obkekti u blizini ovih škola

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Podi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zmijica, dio korisnika Kumbora- povremeni prekidi u periodu izvodjenja radova

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zelenika, Sasovići, Kutsko polje, presjeka, dio Kumbora prema Zelenici- povremeni prekidi napajanja u periodu izvodjenja radova

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Gornje Seljanovo

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kaludra

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Crnča

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Mijatovo kolo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Pisana jela

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Pripčići

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Slijepač most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon MBTS Rasovo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Pavino Polje-brenta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: traforeon Šljivovica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Drijen, Sreteška gora, Uljari, Sela, Petrova ravan, Ulica, Podi, Smira

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Mioska, Vočje, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Redice, Dragovića Polje, Starče, Bojići, Ljevišta

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Velike Krće

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Grevo, Mrzovići, Rabitlje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Katun, Boščinovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

NIKŠIĆ (02.03. – 07.03.) – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS- Rokoci 2, STS-Zakurljaj, STS-Rojevici i STS-Osjecenica.

Ulcinj (09.03. – 14.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (09.03. – 14.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (09.03. – 14.03.) – Gruda, Malenza i Braćani;

Berane (09.03. – 14.03.) – Kurikuće.

Bijelo Polje (09.03. – 14.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje,Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Ulcinj

– 09. mart – Gornja Klezna;

– 10. i 11. mart – Krute (raskrsnica);

– 12. mart – Krute (pekara) i Donji Kosići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.