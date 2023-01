U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Dajbabe, Botun i dio Dahne;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Momišića: ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Drača: dio ul. Đečevića, Slobodana Škerovića i Vlada Martinovića;

– u terminu od 8 do 15 sati – Momče.

Zeta

– u terminu od 9 do 14 sati – Šušunja i dio Beglaka.

Danilovgrad

– u terminu od 9 do 15 sati: dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje (kratkotrajno isključenje u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati – Donji Martinići – Kiro Radović;

– u terminu od 8 do 15 sati – Prentina Glavica i Oraška Jama.

Cetinje

– u terminu od 10:15 do 12:30 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, Pete proleterske, Balšića pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Univerzitetski centar, Cetinjski manastir, kao i prigradska mjesta: Crna Greda, Zagrablje, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica.

Bar

– u terminu 8 do 14 sati: vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići;

– u terminu od 8 do 14 sati – izvod prema Debeljima i Prelevićima, kao i dio korisnika u Barksom Polju u blizini željezničke stanice;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 9 do 13 sati – naselje Draginje (kod Dragovića);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 15 sati – Pruška (dio naselja od rijeke do škole) i dio ulice Slobodana Penezića;

– u terminu od 8 do 13 sati – Livadice;

– u terminu od 9 do 16 sati: Trubina, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Obrov, Loznice, Rodijelja i Radulići.

Kolašin

– u terminu od 9 do 15 sati – Drijenak;

– u terminu od 8 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati – Donja Štitarica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta i Gornja Štitarica.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Brezojevica i dio sela Meteh.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i dio sela Lagatori.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Zaostro.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dulipolje i dio sela Trešnjevo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS