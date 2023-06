U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 30. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Han Garančića -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radan -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio ulice Ivana Vizina

Danilovgrad -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče

Cetinje -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine -u terminu od 8:00 do 15:00 Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Baljački Do, Bobotovo Groblje -u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Donja Somina

Tivat -u terminu od 6:00 do 8:00 sati: naselje Belani,Restoran Splendido,Vila Rojal

Kotor -u terminu od 8:30 do 9:00 sati: Dio starog grada oko Trga od muzeja -u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Dio starog grada prema sjevernim vratima, Parilo i područje oko crkve Sv. Ozane -u terminu od 13:00 do 14:30 sati: Dio naselja Markov rt poslije hotela Vrmac, prema Stolivu -u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Knezlaz

Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulice: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar

Andrijevica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Ulotina

Mojkovac -u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Tutići -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gacka

Kolašin -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje duboko -u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnaj, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca

Bijelo Polje -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bliškovo -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Okladi, Srđevac, Prijelozi, Kukulje, Pavino Polje, Slijepač Most-Bojišta

Pljevlja -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni .

