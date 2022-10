U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulice Špira Muguše, Radoja Jovanovića, Spasa Nikolića, Petra Prlje, Sava Lubarde

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sadine, Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića, naselje oko škole u Donjoj Gorici, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića, dio Zabjela oko nekadašnjeg Titeksa, Ulica 8 marta oko Titeksa

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Grada ulice Moskovska, 13 Jula, Vasa Raičkovića i Svetozara Markovića, Zgrade u Ulica 13 jul preko puta Redakcije Dan

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Maljat, dio Podglavica-Martinići, Kokotovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica,dio Lazina, Dio Donjih Martinića – Maljat, Koljat ( kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Oćevići, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići, Tomići, Začir i Dubova

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seljani

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar Ostrosa, selo Ckla

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio potrošača u Barskom polju, potrošači u blizini pekare “Montenegro” i Kips-a i potrošači u blizini Rapeks-a.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Babin Do

-u terminu od 14:00 do 16:00 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Gornja Kolomza, Ćurke, Sutjel

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Stambene zgrade Seljanovo SIZ,Gradilište prko magistrale Hotela Tivat

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Markov RT, Stoliv, Verige

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Risan – područje oko Ljekobilja

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota od Sv. Matija do Sv. Stasije,Sveta Vrača, Sveti Stasije, Ljuta, Orahovac

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Bađov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula, Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice, dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dobrodole

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Dapsiće, selo Batuni

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bojovići, Planinski katun Štavna

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Selište

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijević

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Željeznička stanica i naselje Kos

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donja Crnča

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Goduša – Mušovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00s sati: Nedakusi, Voljavac, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Stožer 2, Ostrelj, Lješnica, Stožer 1, Loznice

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Virak

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, Pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul.Jovana Cvijića, Vilotija Blečića,kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila iJovana Šibalije, Odmaralište Jelika, Naselje Pećića Ograde, ul.Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina,Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio Trga durmitorskih ratnika,ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

