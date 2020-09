U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 02. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: ul. Radnička i Dr. Milutina Kažića, Gornji Vranići-ul. Đura Čagorovića, zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.).

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi i Slatina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Jasenovo Polje i Praga.

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje, (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 18 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

Tivat

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Školski Centar Tivat.

– u terminu od 13 do 14:30 sati: HTP Mimoza Hotel Park.

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati: Perast – od Škole do izlaza prema Kotoru, Dražin Vrt, Guskić.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Trg Sunca, Opština Budva i administrativni objekti u blizini, JU SMŠ “Danilo Kiš”, dio Mainskog puta u blizini Opštine, dio ul Filipa Kovačevića i dio ulice Popa Jola Zeca.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put i Mirošica u Sutomoru.

– u terminu od 07:30 do 20 sati: komletno područje Sutomora sa okolinom (mogući prekidi u napajanju električnom energijom).

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš i dio naselja Taluma, Zagrad, dio sela Bubanje, Crvljevine i Skakavac, dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Pisana jela, Žuber, Dobro brdo, Lipnica, Ravna Rijeka, Rakonje, Malo polje, Slijepač most, Pašića Polje, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo, Stožer, Žurena, Pašića Polje, Potoci, Dubovo, Laholo, Kaševari, Kostići, Brzava, Femića Krš, Prijelozi i Zagrad.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana jela, Kameno polje, Dzukeljska jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod, Grančarevo donje, Grančarevo gornje.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Vijenac.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo – naselje u blizini škole, Čokrlije, Bukovica (zaseci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka), Blaće i Plunca.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 12 do 14 sati (naizmjenična isključenja do 30 minuta): Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, ulica Narodne revolucije, Monter, rasvjeta-Vetra, stovarište Vektra, Zgrada pogranične policije, carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, dio ul.Prijepoljeske, Miloša Tošića, Klanica, dio naselja Ševari i Mljekara, ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe, Mat petrol pumpa, Restoran i supermarket Franca, Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul.Velimira Jakića, Restoran Oaza, Zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul.Kralja Petra, Barake u Naselju C, dio ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boška Buha, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Ul.20.novembra, dio ul.Tanasija Pejatovića, ul.Omladinsku, zgrade u ul.Omladinskoj, dio ul.37.divizije, ul.Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša, Ul.Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3.Sandžačkoj, Romsko Naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, Zgrade u naselju Varoš, Zgrade u naselju Zlodo, ul.Banijska, 37.divizije, Mirka Pejatovića, ul. 1.decembra, Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove, Hotel Pljevlja, Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža, ul. 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul3.Sandžačke brigade, Radio PV, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, Atlas banka, Zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul.Kralja Petra, ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Dječji vrtić, dio ul.Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske i zgrade u ul. 1.decembra, dio ul.Pavla Bulatovića, dio ul.37.divizije, ul.Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, Radionica Mat Company, naselje Bajov potok, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Krejino Vrelo, Pekara i naselje Židovići, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Kalušići, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Živinska Farma Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, Vujanović (preduzeće Mivex), Duja (staklorezačka radnja), pilana Dragaš, pilana Klačar, pilana, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

– u terminu od 15 do 17 sati (naizmjenična isključenja do 30 minuta): Bogiševac, Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč, ul. Nemanjina, Zagrebacka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljkovic, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrica, dio ul. Lovcenske, GM6, GM7, GM8, ul.Drvarska, Vardarska, dio Lovcenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boracka, dio ul. Kralja Petra, Vase Carapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul. Mila Perunicica, restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževica, dio ul.Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića, Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, aaselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama.

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Fabrika vode ”Diva” u Gusarevcima, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.