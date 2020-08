U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: željeznička stanica Bratonožići i Jelin Dub, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice, dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, dio Zagoriča oko groblja, dio Gornjih Vranića i Pelev Brijeg;

– u terminu od 07:30 do 11 sati – ul. Aerodromska i ul. Bore Stankovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Glavica, Voštar, Zagreda, Grlić, Gimnazija, Preduzeće Crna Gora Cop i Kasarna (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, vodoizvorište Oraška jama, Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Jovović, Đurović, dio Spuža i Seoca.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: naselje Gipos, dio Donjeg Kraja i dio naselja 4. jul.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz – Božaj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Pišteta;

– u terminu od 08 do 14 sati: Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Cerovica i Smrduša.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno;

– u terminu od 09 do 14 sati: Unač, repetiror „Unač“, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Vrbanj.

Kotor

– u terminu od 08 do 18 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 09 do 13 sati – Radanovići i Popova ulica;

– u terminu od 09 do 12 sati – Sveti Stasije (dio iznad magistrale prema Risnu);

– u terminu od 09 do 13 sati – Krivošije (Ledenice).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići i Trnovice;

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati – pilana „Marić Vuko“;

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati – pilana „Marić Vukoman“.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: pilana „Karadžić“, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Stožer, Pisana Jela, Loznice, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Slijepač most, Dobro Brdo i Bojišta;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Trmanje;

– u terminu od 09 do 18 sati: Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Rudarsko i Ckara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, motel „Turjak“, ski lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Ulotina.

Plav

– u terminu od 10 do 14:30 sati – dio sela Velika (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.