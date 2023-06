U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 9. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi i Draževina, dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas, dio Dahne prema Dajbabama, Ulica Neznanih Junaka

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići, Odžino Polje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Gornji i Donji Crnci, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Seoca, Radovče, Vukotica, dio Studenog, dio Veljeg Brda, Glava Zete, Baloče, Ćafa

Nikšić

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Oštrovac, dio Rubeža, Baljački do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: dio ulice Bokeljskih Brigada i objekti oko marketa IDEA

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mandarići, Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, korisnici na području Gluhodola, Bujića, Limljana, Pozanja, Karuča i vodovodne pumpe u Malo i Veliko oko

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Đerane kod pekare Evropa

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio ulice Draška Vujanovića(kod pašine kuće)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Briska gora

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Kampovi Buljarica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio naselja Mainski Put

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Markuševina

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krašići- Sokobanja

Kotor

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: područje oko tunela Vrmac sa grbaljske strane

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krimovice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bujevina- Risan, Banja

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Koložun

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Topla 2

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gacka, Štitarica

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Tutiće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica 1

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ravna rijeka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo, Cerovo, Pripčići, Loznice, Boturići, Jabučina, Kičava 2, Babića brijeg

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 selo: Bralići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: selo Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Velika i granični punkt Policije – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež,

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ponor, Dio sela Šumanovac

-u terminu od 13:30 do 15:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Glisnica 2

Šavnik 9:30 10:30 Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Šavnik

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS