U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice, ulica Trifuna Đukuća, dio stare Zlatice, ulica Primorska, Cerovice, dio Bera

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Buster pumpa, Bekom, Crpna Bioči, Crkvice, Ras i Podsić

Podgorica i Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kompleto područje Tuza – Centar, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj , Ljuljanovići, područje Hota , Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrav. Periodična isključenja ne duža od 30 min.

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, dio Donjeg Zagarača, Podglavice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna, Pilana Brezna

-u terminu od 8:00 16:00 Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Mratinje selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trešnjica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Gornji Štoj i Ada Bojana

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Pečurice, Selo Gluhi do, Bujići, Litine, Limljani, Karuče, Pozanje, vodovodne pumpe Velje i Malo oko, Gornje Zaljevo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Pečurice

Budva

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

-u terminu od 15:30 do 17:00 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Brčeli

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova Ulica, Paprati, Šišići, Bućini, Lukavci, Mečerov brijeg, dio Tabačine prema Mečerovom brijegu, područje iza TC Kamelija

Herceg Novi

-u teminu od 8:00 do 14:00 sati: Kameno i Baldo Company

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rasovo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nedakusi, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Loznice, Voljavac, Ostrelj, Rodijelja, Obrov

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Bađov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vrševo, Azane, Lješnica, Tucanje, Orahovo i Bare- Kratkotrajna isključenja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

