U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Vuksanlekići, Gojčaj, Rokšped, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Đokovića Međa, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Planinica, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj, Hadžaj i Ljuljanovići

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Donje Gorice oko Morače – ulica Desanke Maksimović i dio ulice Raka Mugoše

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio Murtovine – dio ulica: Orijenske, Savske i Balkanske

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio Veruše

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio Veljeg Brda

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Vilusi, Ul. Joke Baletić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Ljuba Čupića, dio oko Konija , Novo naselje pod Trebjesom, Maksima Baćovića, Vojvode Grdana, ul. 94, Kuside, Stari dvori, Kuside-vojska

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

Kotor

-u terminu od 6:00 do 10:00 sati: Markov Rt, Stoliv

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Novo naselje, dio potrošača oko France

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica, Selišta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Bare Kraljske, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Potoci

-u terminu od 7:00 do 7:30 sati: Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica. Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Lozna luka, Brčve, Rodijelja

-u terminu od 14:30 do 15:00 sati: Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica. Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Njegnjevo, Voljavac, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Jagoče, Crniš, Žurena, Brestovik, Laholo, Kaševari, Kostići, Dubovo, Potoci, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bać(zaseok Đžuđževići)

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kalica

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Dapsiće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Ul. Narodnih heroja, tržni centar, kafe-bar ”Ski bar”, kladionica Volcano

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Borje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Đakovići, Poblaće

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

