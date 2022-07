U četvrtak zbog radova na mreži isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 21. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Veruše.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, City Kej Zagorič, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, dio Donjih Kokota, Gornja i Donja Vrbica.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 09 sati: Područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba, Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Grlić, Ćurilac, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev Krst, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Branelovica, Zagreda, Velje Polje, Pažići, Slap Zete, Glava Zete, Dobro Polje, kao i preduzeća GSI i ZIP.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića i Glava Zete.

Nikšić

– u terminu od 07 do 09 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bršno, Donje Čarađe, ul. Školska, ul. Gračanička, ul. Trgovačka, dio Kličeva.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Tabačina, Kamelija, Zgrada “Jugopetrol”, Centar Morinja.

– u terminu od 09 do 12 sati: Stari Urc i naselje oko ljetnjeg bazena, kratki prekidi u periodu izvođenja radova.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Ruišta.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica. Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Orahovica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje-Koraći, Džukeljska jama, Nikoljac, Mijatovo kolo-Rakita, Vrh, Osmanbegovo selo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Livadice, Dubrave, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica. Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sunga.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gojakovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Jakovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Kruševo.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica, Krejino Vrelo.

– u terminu od 12:30 do 15 sati: Naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Vojni Logor, Dragićevića imanje, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

