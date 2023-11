U četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Komplet područje Kuča

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, benzinska pumpa Vuk Petrol, hangari uz magistralu, Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Veljeg Brda, dio Rogama i firma Eminent, dio Stare Zlatice, dio Bera

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: naselje oko Ruske Ambasade, Zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo Market, dio Veljeg Brda, Donje Šume, Pričelje, Stanić, dio Istražnog zatvora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav,, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica (moguća kratkotrajna isključenja)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Obljaj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Lukova, Granice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Budva

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: naselje Medigovići i Novoselje .

-u terminu od 16:00 do 20:00 sati: naselje Medigovići i Novoselje.U periodu od 16-20h biće beznaponsko stanje koje neće biti duže od 30 min.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja oko Autobuske stanice , zgrade kod kafica Bondjorno, zgrade kod marketa France. , IGMAN, Dom kulture

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: komplet naselja: Boljevići, Arbaneš, Zabes

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici u blizini marketa “Femić” na skretanju put Starog Bara., korisnici na području Runja (Ostros)., dio korisnika u Barskom polju – naselje Kapljeva.

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Topla 3, Jauza, područje oko zgrade Ramarex, Modra ploča, Čela

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krasića strana

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Trmanje, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Traforeon ‘Silos’

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića brijeg, Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Rajkovići, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rakonje – Crnionica, Potkrajci, Nedakusi-Šurevice, PP ‘Put’, Mljekara, Fabrika vode ‘Rada, Voćara ‘Meduza’, Megamarket ‘Voli’, Knjigopromet, Inženjering-promet, Koka-kola, Fabrika obuće ‘Beograd’, Unipred DOO, DOO ‘Vagen

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rijeka, Ćukovac

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo,Veliđe, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića Navotina,Crni Vrh,Lubnice, Praćevac,Bastahe,Kurikuće,Glavaca , Vuča i Jelovica, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Selo Gornje Luge

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Dosuđe

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Tepca, Smrčevo Brdo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS