U četvrtak planirani radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Konika – ulice: Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava fašizma, Stijepovo, Miletine Njive, Momče.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio ulice Sava Lubarde.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Počijevka i Daljam.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje 4. jul, Donji Kraj i dio naselja Barake.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Busak, Javljen, Ul. Straševska, Ul. Stubička, Ul. Željeznička, Dio Kličeva.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Tomba.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Gač.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Područje oko vrtića na Zlatnim Njivama, Mecerev Brijeg.

– u terminu od 10 do 11 sati: Peluzica-područje oko škole.

– u terminu od 11 do 12 sati: Kriva ulica, Sveti Stasije, Kavalin, Raškov Brijeg, Ljuta, Orahovac.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jošanica, Japan, Kraišta i Miškovića Žar.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Voljavac, Sokolac, Slijepač most – Bojišta, Stožer 3 (škola) i Tomaševo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva Gora i Bare.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica i Marića luka – Papratine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vojno selo i dio Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grižica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Gomile.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS