U četvrtak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Kotorske, Ivangradske i ul. Serdara Mila Vlahovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih, ul. Radnička i Dr. Milutina Kažića, Gornji Vranići – ul. Đura Čagorovića.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Bijelog Polja, Berislavci, Plavnica i Radio centar Plavnica.

– u terminu od 09 do 18 sati (kratkotrajna isključenja): Lijeva Rijeka, Brskut i Opasanica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Veruša, Karaula Mokra, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 10 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

– u terminu od 09 do 14 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vladne, Dubrave, Vranj i dio Mataguža.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Pišteta i Praga.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Orah.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

– u terminu od 08 do 19 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići, Ribnjak, Ilino iznad pruge i dio naselja Mandarići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj, Ada Bojana.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj – Cetinjska ulica sa okolinom.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Kolomza i vodovodne pumpe Bojane.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati (povremeni prekidi): Markov Rt i Stoliv.

– u terminu od 09 do 14 sati: Zvečeva, Krivošije.

– u terminu od 09:30 do 16 sati: Industrijska zona Grbalj, kompanije: Ina Crna Gora, „Ela“ Kotor, “Maxil”, “Voli Trade”, “Petrol Crna Gora Mne” i “Vukšic Group”.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Potoršači na Pršut krivini, kamp Jagoda, Kamp Mirine.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bastahe, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina-Drndari, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići, Potrk, Obod, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče.

– u terminu od 09 do 13 sati: Kostenica, Dolac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sutivan, Tomaševo, Draškovina, Grab, Rajkovići, Zminac.

– u terminu od 14:45 do 22 sati (povremeno – u trajanju ne dužem od 40 minuta): Bolnica, Dom Starih, Medanovići, Cerovo, Rakonje, Nikoljac, Centar Grada (do rijeke Lješnice), Babića Brijeg, Rasadnik, Gornji Grad, Zaimovića Livade, Rijeka, Lješnica, Banje Selo i Lipnica.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina-Drndari, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Jokići, Slatina 2, Gojakovići, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Rijeka Mušovića, Ski centar 1600, tunel Klisura, repetitor Zekova glava.

– u terminu od 17 do 18 sati: Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajna isključenja): selo Biševo – naselje u blizini škole, selo Bukovica (zaseoci Razdolje, Čokrlije, Binjoše, Grablje, Kačari i Rijeka), Blaće i Plunca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Grahovo, Hurije, Bašča, Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići, Grižica, Bubovići, Klanac i Zloglavlje.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Ulica. 30 septembar i dio ulice.Maršala Tita.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Radosavac.

– u terminu od 08 do 18 sati: Hodžići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati: Tušinja

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati (moguća isključenja do 30 minuta): dio potrošača naselja Javorje.

– u terminu od 09 do 18 sati: Tušinja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.