U četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 06. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Slacko, Gomilice, Širalija, Crkvice, dio Bioča, dio Mrka, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Dio Mrka, Petrovići, Blizna, Dio Brskuta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Ubogi Do i Uvač (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Golubovci

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Mataguža

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Veljeg Brda, dio Studenog, Strahinjići, dio Kosića uz magistralu

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Gospoštine, Pipac i Karuč (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Crkvičkog Polja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jabuke, dio Bjeloševine

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio Kuta, Vasiljevići, dio Bjeloševine

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Bijela, Kamenari- povremeni prekidi u napajanju u trajanju do 30 min

Tivat

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Kalimanj-područje kod Metohijskog odmarališta

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Brdišta

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj- centar

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Šišići, Popova ulica, Lukavci- Bućin,

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sutvara, Stara forrtica, Dub, Pržice, Trojica, Vidikovac, Kavač

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Ostros centra

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Naselje Mandarići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kolomza

Šavnik

-u terminu od 9:30 do 11:15 sati: Šavnik, policija, Pošta Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka,

kafana Lovac, Opština Šavnik, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Tunel Grabovica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Strug

-u terminu od 11:45 do 14:00 sati: mjesna zajednica Boan, Tušinja, Hotel Boan, Štičje, Bare, Krnja jela, Sirovac, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kosanica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

Žabljak 9:00 16:00 Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac, Mujića Rečine

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kos 1, Kos 2

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Biokovac, Obrov, Jabučina (Jabučno), Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Lješnica, Kruševo, Stožer 1 – Žuber

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Plunca, Razdolje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Planinski katun Banđžov

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kalica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Tucanje,Vrševo, Lješnica,Azane i Orahovo – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

