U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio grada oko sporskog centra Morača i oko Dvorca Kralja Nikole ( isključenja ne duža od 10min u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Tološa Ulica Ceklinska

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Staniseljići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

-u terminu od 17:00 do 19:00 sati: ulica Bokeška, Njegoševa i Stanka Dragojevića

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom (kratkotrajna isključenje u navedenom terminu)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 13:00 sati: Glavica, Voštar, Zagreda, Grlić, Gimnazija, Preduzeće Crna Gora Cop i Kasarna (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 13:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Vučji Studenac

Cetinje

U terminu od 8:30 do 17:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: komplet Golija

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trafomont, Maočići, Riječani , Sušara- Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vojin do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pilatovci Gornji

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Morinj, Kobila

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kavač, dio Kavča prema Gradiošnici

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota, Daošine, dio iznad magistrale

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Dumidran, Komat

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Ostrvo Cvijeća

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio Pistule kod fabrike Kurti

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Štoj, Sv.Nikola, Ada Bojana

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žuber

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čeoče

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Rajkovići

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina, Drndari, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Vinilplast, Nedakusi-Lelo, Kisela Voda, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, , Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Oluja, Gubavač, Rodijelja, Franca-Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegović, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kanje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje Donje, Dobrinje Gornje

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina, Drndari, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Gornja Lijeska

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Vinilplast, Nedakusi-Lelo, Kisela Voda, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, , Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Oluja, Gubavač, Rodijelja, Franca-Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegović, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Glibavac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahal, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Lipnica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rudarsko naselje

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Padež

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Jošanica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Lovnica,Bubovići,Klanica,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Biševo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kujevići- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:selo Plunca – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Dautovići – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Fejzići – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Radetina – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 14:30 do 16:30 sati: naselje Zeleni-Tržni Centar Elkos – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: selo Bralići-Gornji dio- Kratkotrajna isključenja

Berane

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod-Kratkotrajna isključenja

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Otilovići, Košido

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radosavac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Gornje Selo

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smrčevo Brdo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Nadgora, Majčina glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena brda. Štuoc vojska

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.