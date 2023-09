U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Momišića – ulice Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. februara, dio Bera, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosić (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, dio Komunice i dio Radovča.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 10 do 13 sati: Podgor, Višnjica, Građani, Vinarija Ravil.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 09 do 16 sati: Centar Tuzi – Rokšped i naselje oko Rokšpeda, škola i naselje oko škole, dom kulture i naselje oko doma kulture, željeznička stanica i naselje oko željezničke stanice, dom zdravlja i naselje oko doma zdravlja, naselje oko Begove džamije, opština i naselje oko opštine, dio Milješa iza džamije i vodovod Milješ, Centar Tuzi – oko stadiona, Šipčanik, Plantaže – Šipčanik, Castelana, Dauti Komerc, TC Kovači, dio Karabuškog polja uz magistralu, dio Karabuškog polja oko džamije, dio Karabuškog polja prema Šipčaniku, OK pumpa, Dadi, Radon Petrol, Red Komerc, nekadašnja stočna pijaca, fabrika briketa (moguće isključenje)

– u terminu od 09 do 16 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin, Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa, Benzinska pumpa Vuksanlekići, Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornja Brezna.

– u terminu od 08 do 18 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Grdovići.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Odze, Pelinska Rudina.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dub, Nalježići, Pelinovo, Pipoljevac, Mirac, Koložun i Čavori – kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zagorje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrad.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Stožer 1 – <Žuber, Bijeli Potok, Potkranjci, Zminac, Ćukovac, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Bokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Biškovo, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Bare Kraljske.

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Sjerogošte, Ravni, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Mioska, Vočje, Dugi Laz, Krušev Lug, Dragovića Polje, Ljevišta, Zakrilje, Osreci, Svrke, Starče, Redice, Bojići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta, Gornja Štitarica, Donji Lepenac, Razboj, Ambarine, Pržišta, Matovine

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar i Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Bare Visibabe, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Kutuša Repetitor, Đurđevića Tara, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Meki Do, Pupović, Zasada, Jovići, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Savine Vode, Potkovač, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Prisoje, Babino Brdo, Metaljka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Stražice, Plansko, Vukšići, Krćevine, Dužice.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS