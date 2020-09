U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 03. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica, Boljesestre, dio: Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Zagoriča oko groblja, Piperske ulice, Ragamske ulice i Trifuna Đukuća,Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Donje Gorice-ulica Raka Mugoše i ulica Džordža Džeksona i Ceklinska ulica.

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat i dio Lazina;

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: pekara „Anđela“, Spuž i Pržine.

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići,Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do i Kobilji Do.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Praga.

Plužine

-u terminu od 9:00 do 15:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 14:00 sati: Vrbanj;

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poluostrvo Luštica -Brguli, Mardari.

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Zvečava i Krivošije.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambula, Štodra i Lisna Bori.

Bar

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Podsustaš, Zupci, Tuđemili, Manastir Ribnjak, dvorac Todorovića, kafana kod „Marka“, Boškovići i Sušara.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo.

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće;

-u terminu odd 7:30 do 18:00 sati: selo Bać ( donji dio sela u blizini Đžamije), kao i sela: Blace, Biševo ( zaseok Crnokrpe i naselje u blizini škole), Čokrlije, Bukovica (zaseoci: Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari) i dio sela Redžovići ( kratkotrajna isključenja).

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Uloševina;

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar grada, Stevanovac , Slatina , Kaludra , Bistrica, Dobrilovina i Siga.

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sela;

-u terminu od 8:30 do 9:00 i od 13:00 do 14:30 sati: Centar grada, Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina;

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulica 4. Proleterske, dio ulica: Palih Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i trga Borca.

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gonja Lipnica, Slijepač most, Čeoče, Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Goduša, Crniš, Crhalj, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, Dupljaci, Osmabegovo Selo, Moravac, Rajkovići, Žuber i Pašića Polje;

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena, Barice škola, Kameno polje, Džukeljska jama, Reljin kamen, Potrk, Obod i Zaljevo.

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, M:tel repetitor, Godijelja, Grabovica.

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Pilana Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica i Rudinovača.

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.