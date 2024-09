U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Gorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prentina Glavica, Sige, Počijevka, Ćafa

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brljevo, Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Planik, Presjeka

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ul. Budoška, dio Čađalice, dio Straševine

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetiror Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sv Đurđe, Ćurke Sutjel, dio naselja Kodre

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: od Palate Dabinović do Palate Tripković-dio potrošača ispod magistrale

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: dio potrošača u naselju Plagenti do Biologije mora

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kačari

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, dio sela Zabrđe

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Godijevo-Cekule, Ličine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žiljak, Banje selo, Donji Mojstir, Zaton, Dobrinje, Ribarevine, Mahala, Skočigorina, Drndari, Grab

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Štitarica

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milovići, Razvršje, Lekovići, Usijek, Kovačevići, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžići, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

