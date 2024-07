U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 25. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio stare Zlatice, Orasi, dio Goljemada

Podgorica / Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Oraovica

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, dio Komunice, Lužnica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćeklići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca, Krtine, Šljeme, Vrzipov Do

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Bjeloševina

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC, Aerodrom, Tehno Baza, dio Kočana, Ul.Krupačka

-u terminu od 8:00 do 8:45 sati: Ul. Trebješka, dio naselja pod Trebjesom, Bulevar 13. Jul, Ul. Školska, mali Most, Ul. Rudarska, Ul. Trgovačka, ul. Gračanička, dio Kličeva

-u terminu od 8:45 do 9:30 sati: dio Straševine, Čađalica, dio Bulevara 13. Jul, Ul. Obreška, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Gojka Garčevića, Ul. Gavrila Principa, dio Mrkošnice, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija, PP Bast Plastic

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Neckom

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Ul. Budoška, dio Straševine, dio Čađalice, Podgorički Put, dio Brlje, Mostainje, Mušovina, Željeznička kolonija, Ul. Straševska, Ul. Željeznička,Ul. Budoška, Ul. Šavnička, Bulevar 13 jul, dio Kličeva

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Kočani, Crnodoli, Poklonci, Vodovod Poklonci, Krupac, Pilana Milić, Studenca, Kapino Polje, Kasarna 13 jul, Nikčević (Brlja), VP Kapino Polje

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: dio Vitalca, dio Štedima, dio Crnodola, dio Riđana, Moštanica, Kuside, Orlina, Broćanac, Široka Ulica, Slano, Straševina barake, dio Straševine, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, Podgorički put, dio Kličeva, dio Brlje, Studenca, Pigo Petrol, Pekara-Podgorički put, Živinarska farma, Agromont, Eko pumpa, MI Goranović, Tei mont, Atlas montenegro

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio Beogradskog naselja donji Štoj

Kotor

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Sveti Stasije- Kavalin

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Stari Grad- područje oko zgrade Opštine



Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Ređžovići

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kruščica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribnik, Nikoljac, Sportski centar, Rogojevići, ETC, Zgrade Mup-a i Fonda PIO, Obrov, Donja Crnča, Ličine, Korita, Ribarevine, Čokrlije, Donja Crnča, Pavino polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Draškovina

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Orlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo i Ševari

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Miloševići

