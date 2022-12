U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 15. decembar , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac, Đurkovići, Donja Radeća, Donji Markovići, Drezga, Gola Strana, Cerovice, Liša, Lopate, Radeća, Radevići, Daljam Rogamski, Stijrna Piperska, Straganica, Vukovići, Zavala, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Zlatice prema Strelištu, Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: ulica Branka Radičevića.

– u terminu od 09 do 12 sati: Donji Kokoti, Lekići i Grbavci, ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bršna i Vučji Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: naselje oko Trafostanice, Lučke Ekonomije, Debelja, Prelevića i stare Ambulate prema Volujici.

– u terminu od 09 do 14 sati: Stari Bar.

– u terminu od 10 do 12:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio naselja Prijevor i Seoce, Poljice, dio naselja Svinjišta i dio naselja Lastva Grbaljaska u blizini pošte.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: naselje Čelobrdo.

– u terminu od 10 do 12:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Zlatne Njive (dio potrošača), područje iz TC Kamelija.

Tivat

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Dio Kave i Marića.

Herceg Novi

– u terminu od 05 do 07 sati: Opština Herceg Novi- kompletno područje od graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila, Igalo, Topla 1, 2, 3.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Slatine i Bojovića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: planinski prevoj Lokve.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

– u terminu od 08 do 12 sati: Malo polje-Rakonje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Stožer, Loznice, Obrov, Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kos 1, Kos 2, Suva gora.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilovina, Slatina, Krstac-Bumbulovo brdo, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Pepiće, selo Šarkinovića Lakat

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Vuča.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Timar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS