U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 27.juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio Starog Aerodroma između bulevara Josipa Broza Tita i Veljka Vlahovića i Tuškog puta

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Voli na Starom Aerodromu i zgrade iza njega (ulice Admirala Zmajevića i Zmaj Jovina) i distributivni centar na Tuškom putu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: dom zdravlja u Ul. IV proleterske, Ul. Vuka Karadžića, zgrade na uglu ulica V. Karadžića i Marka Miljanova i naselje uz Ribnicu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: naselje iza “Metalke” i dio Drača uz novi most Podgorica

-u terminu od 08 do 16 sati: Stambeno poslovni kompleks ACTON

-u terminu od 08 do 15 sati: Radeća,Rašovići,Jablan

Zeta

-u terminu od 5:30 do 06 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 10 sati: Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Čakarević, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk,Osredina

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Presjeka,Planik,Dio Vilusa

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati:Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Kotor

-u terminu od 10 do 11 sati: Ledenice, Unijerina, Zvečava,Jelov do, Malov do, Dragalj, Knežlaz i Knežlaz Kamenolom

-u terminu od 08 do11 sati: dio potrošača na potezu od hotela “Porto In” do stadiona

Ulcinj

-u termiu od 08 do 13 sati:Naselje ADE od mosta prema Račvi,Gornji štoj prema karauli

-u terminu od 08 do 12 sati: Dio nas. Donji štoj (kod BG Naselja)

-u terminu od 09 do 11 sati: Dio Centra Donjeg Štoja

-u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

Bar

-u terminu od 07 do 15 sati:Potrošači oko hotela Royal Azur, Atlantic, ispod “Volija” na Velikom Pijesku, Marin ploča.

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Zabrđe, dio sela Božiće, Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30: Selo Grahovo

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30:Velika i Vojna Kasarna.Kratkotrajno isključenje DV-a Murino-Opština Plav

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Selo Dosuđe-Opština Gusinje(110 potrošača)

Plav 8:30 14:30 Sela: Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje.

Mojkovac

-u terminu od 10 do 13 sati: Gornja Štitarica

-u terminu od 10 do 15 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 10 do 12 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 10 do 14 sati: Bazna stanica, Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava, Tunel Klisura, mHE ‘Paljevinska rijeka’

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Padež,Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 16 sati: Mahala, Grab, Dauti,Čokrlije

-u terminu od 09 do 16 sati: Stožer,Medanovići,Lješnica

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati:Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak ,Krupice ,Ski Lift

-u terminu od 08 do 15 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz Ranče,Hidrofor

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

Šavnik

-u terminu od 09 do17 sati: Bijela,Bare

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS