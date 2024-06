U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Kolektora

-u terminu od 10:00 do 19:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu.

-u terminu od 8:30 do 9:15 sati: dio Central Pointa (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:15 do 10:00 sati: Atlas centar (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 10:45 do 12:15 sati: ulice Srednješkolska i Radnička i dio iza Atlasa – Ul. Ljubljanska i zgrada “Oaza” (moguća kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 13:30 do 14:00 sati: dio Starog Aerodroma između bulevara Josipa Broza Tita i Veljka Vlahovića i Tuškog puta (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 14:00 do 14:45 sati: Voli na Starom Aerodromu i zgrade iza njega (ulice Admirala Zmajevića i Zmaj Jovina) i distributivni centar na Tuškom putu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Kosora, ulica Janka Vukotića, Plužinska, Mojsija Zečevića, Vladike Vasilija Patrovića, Branka Ćopića, naselje iza benziske pumpe Eko na Zlatici, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica, ulica Petra Miljanića, ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke, ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, Gornja Vrbica

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Karabuškog Polja oko Džamije

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 satii: dio Vujačića Mahale

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Komunice, Suk

Ulcinj

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Ostros, Vladimir, Šas, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš, i Pumpe na Bojani

Bar

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Obala Čanj

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Njivice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podmilogora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Planik, Presjeka, Krtine, Šljeme

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Kozare

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Ponor, Laze, dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde , dio sela Mašte

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Ulice:Serdara Janka Vukotića,Milana Kuča,dio ul. Vuka Karađžića

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Božići

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Crvena Lokva

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Bulje. Padež, Smrčje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ravna rijeka – Majstorovina,Ramčina, Čokrlije, Mahala

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Medanovići, Lješnica

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 13:00 sati: Pekara i naselje Židovići, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Pauče

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bukovica, Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

