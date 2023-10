U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 2. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Opasanice i Drezga.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, Ciglana i Pištet.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitalac, Gornje Dubočke, Školski Centar, Ul. Narodne Omladine, Ul. Vuka Karadžića.

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Bobovište i Ostros.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Runja (Ostros), vodovodne pumpe Malo i Velje oko, potrošači na području Gluhog dola, Limljana, Tejana, Karuča i Pozanja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Veliđe, Crni Vrh, Trepča, R.Marsenića, Navotina, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Bastahe, Glavaca, Vuča i Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Đalovići, Voljavac, dio Unevine (do pruge), Podbrežje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Babića brijeg, Rajkovići, Nedakusi-Šurevice, PP ‘Put’, Mljekara, Fabrika vode ‘Rada, Voćara ‘Meduza’, Megamarket ‘Voli’, Knjigopromet, Inženjering-promet, Koka-kola, Fabrika obuće ‘Beograd’, Unipred DOO, DOO ‘Vagen’, Rakonje – Crnionica, Potkrajci, Loznice i Pisana jela.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Trmanje i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Osredine.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica, fabrika košulja Lavista, dio sela Lagatori.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Velike i Brezojevice.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh)

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalača.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 09 do 17 sati: Mljetičak.

– u terminu od 09 do 20 sati: Hotel Boan, Tušinja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

