U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović, Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba, Jablan, Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Grba, Markovo Kopito, Grupo Market, Pričelje, Donje Šume, dio Veljeg Brda, Stanić (DOO Remid), Istražni zatvor, dio Novog Sela i Međice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Neckom, Brlja, dio Studenaca, Koravlica, ul. Trebješka, ul. Školska, ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva.

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj, Oćas, Komina.

– u terminu od 08 do 14 sati: Sela Orahovo Dupilo, Popratnice, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja Đuričine Vode, Mirišta i Orovo.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio naselja Podkošljun.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio naselja Perovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Ul. Omladinslih Brigada , dio Ul. Sremskog fronta , dio naselja Boreti-Vještica , dio naselja Bečići.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

– u terminu od 10 do 20 sati: Femići, Ada Bojana, Reč i Monako, Gornji i Donji Štoj, Kodre Dakine, Sv. Đorđe.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Mirac, Koložun, Čavori, Glavati- područje oko hotela “Splendido”estorana “Bokeljski Dvori”.

Tivat

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornja Lastva i Tomičići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Servisna zona Igalo.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Navotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, djelovi Zaostra i Budimlje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 11 sati: Naselje ‘Gornji grad’.

– u terminu od 08 do 13 sati: Grančarevo.

– u terminu od 08 do 14 sati: Lijeska, Ujniče.

– u terminu od 08 do 17 sati: Pripčići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ulica Đorđija Stanića, zgrada Tri ćulafa i Sjenička zgrada

– u terminu od 09 do 16 sati: Voljavac, Bijedići, Zminac, Radulići , Orahovica, Potkrajci, Osmanbegovo selo i Grančarevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Manastir Morača, Migalovica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Bjelojevići, Selišta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Pobrsijevići, Žari – Brezovac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i Paljuh.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosudja

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Murina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Paučina.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

