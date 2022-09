U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 8. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Starog Aerodroma – naselje iza Osnovne škole “Pavle Rovinski” i dio Brskuta.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, Lakat, dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 09 do 11 sati: Ljubotinj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Paprati.

– u terminu od 09 do 16 sati: Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do, dio Bulevara 13. jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva, Pilatovci, Donje Čarađe, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Šćepan Polje.

– u terminu od 09 do 13 sati: Šume, Goransko, Sinjac, Pivski Manastir, FEP, Okrajci.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Bištine – Dubrava.

Budva

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: dio naselja Seoce u blizini trafostanice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Salč.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Šišići i Risan-Bujevina.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobojska-Truć.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Marići, Kućansko Polje, Zelenika-dio oko stadiona, Presjeka, Sasovići, Nakićenovići, Nogulovići, Avramovići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Podi – Topovi.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gimnazija, Babića brijeg.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina

Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Lješnica, Rasovo, Mladost – Džafića brdo, Femića krš i Godijevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vladoš II i Durutovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Zaboj, Crvena Lokva, Gornji Lepenac, Donja Polja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 09 do 13 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela Kalica, Lješnica i dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dedejići.

– u terminu od 11 do 13 sati: Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ninkovići, Pašina Voda, Pitomine, Bosača.

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

