Oprezno zbog mokrih puteva i smanjene vidljivosti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim putevima i vidljivost je smanjena, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su upozorili da su mogući sitniji odroni na dionicama pored klisura i usjek i dodali da je vožnju neophodno prilagoditi vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odrona.

Na magistralnom putu M-2 na dionicama Poda – Berane i Ribarevine – Poda saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 i od 14 do 17 sati zbog rekonstrukcije saobraćajnice.

Na regionalnom putu R-19 Mateševo – Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, saobraćaj je od osam do 11 i od 13 do 16 sati totalno obustavljen za sve vrste vozila, zbog asfaltiranja.

Saobraćaj na magistralnom putu M-2m na dionici Lepenac – Ribarevine, zbog rekonstrukcije je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguća je i povremana obustava ne duža od 30 minuta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje –Nikšić saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični na mjestima presvlačenja asfalta.

Saobraćaj je sa dvosmjernog na naizmjenični promijenjen na regionalnom putu R-29 Bar-Kamenički most–Krute, zbog rekonstrukcije.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, na dijelu puta Nikšić-Kuside, saobraćaj je zbog rekonstrukcije promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Saobraćaj na magistralnom putu M-8 Lipci – Grahovo promijenjen je zbog asfaliranja sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS