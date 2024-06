I u petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kontrola Letenja-Srpska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kami, dio Buronja, dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Gradca, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka ulica, ulica Petra Miljanića, dio Ulica Vlada Ćetkovića, Slovačke

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Most Radovića

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Potkraj Šaranovića, Mandići, dio Komunice, Ciglana

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do, dio Grahova, Bukovik

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stoliv, Risan- Centar- Arilje

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Novo Naselje

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Topla 1-područje oko Kantule, Peoples-a i Rafaela

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Medigovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulcinjske Krute, Beogradsko naselje u donjem Štoju

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Slatina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

– terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Mrtvo Duboko, Padež, Smrčje

Bijelo Polje

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Požeginja

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: ulica Nikice Kneževića

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Lješnica, Rasovo – Rastoka

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Majstorovina, Čokrlije, Vlah

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati<: Kompletno područje- Opštine Petnjica i Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica , selo Paljuh

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Pepiće

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje 9:00 14:30 Selo :Majdan Kozare i Banđžov-Opština Rožaje(20 potrošača)-Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Dacići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica, Ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, Ul.Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Crnci

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Komarnica, Bijela, Rudo Polje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS