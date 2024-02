I u četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 29. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8.00 do 15 sati Kupusci, dio Kosora

Podgorica / Danilovgrad

-u periodu od 8:00 do 15:00 sati Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u periodu od 8:00 do 15:00 sati dio Komunice,Daljam,dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin .Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine Kuside Oštrovac, dio Rubeža.

-u terminu od 08 do 16 sati Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, EPCG, Trg Slobode, Ul.Novaka Ramova,Ivana Mitutinovića, Ul. V Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Novice Cerovića, dio Ul. Vuka Karadžića, Staro pazarište, CKB-banka , Put pored Bistrice, Karingtonke.

Kotor

-u periodu od 9:00 do 13:00 sati Radanovići- područje oko salona “Zećanka” i “Cerovo”

Budva

-u periodu od 9:00 do 14:00 sati Dio naselja Lazi u blizini zgrade Vodovoda

Bar

-u periodu od 7:30 do 15:00 sati potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9)

-u periodu od 9:00 do 15:00 sati naizmjenično isključenje po 30 minuta izvoda naselja Žukotrlica.

Ulcinj

-u periodu 8:00 do 15:00 sati dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, dio naselja Pistula, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Mojkovac

-u terminu od 9 do 14 sati Gornji Lepenac, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Ravni,Vrujca.

-u terminu os 8:00 do 15:00 sati Durutovac-Lokve, Bakovići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati Osmanbegovo selo,Banje selo, Čokrlije, Čampari, Ostrelj.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati Kruševo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Dio sela Radmanci(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Radmanci 1)-Opština Petnjica (95 potrošača)

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Sela:Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Talum 2)-Opština Berane(916 potrošača),Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje-Opština Berane(1606 potrošača)

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Dio sela Božiće(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Božići 2)-Opština Andrijevica(58 potrošača)

Gusinje

-u periodu od 9:00 do 14:30 sati Selo Dosuđe-Opština Gusinje(110 potrošača)

Rožaje

-u periodu od 9:00 do 14:30 sati Selo Klanac -Opština Rožaje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

