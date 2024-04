I u četvrtak isključena struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 04. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka, Lužnica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Nišice, Pod Glavicu, Marin ploča

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Bukovik, Kuside, Stari Dvori

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kalica – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Rudeš, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, Tunel Tifran, dio sela Goražde, dio sela Dapsići

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gornje Luge, dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donja Štitarica, Dobrilovina

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Javorje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Drndari

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Gornja Pruška (dio naselja između vrtića i pruge)

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Godijevo – Pepeljci

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lješnica, Čokrlije, Medanovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

