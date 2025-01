Dio Podgorice u nedjelju više sati bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Podgorice u nedjelju će više sati biti bez struje, zbog planiranih radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su rekli da će, od devet do 16 sati, bez struje biti Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići.

U istom terminu struju neće imati Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS