ŽRKB: Ohrabruje posvećenost rukovodstva Glavnog grada i gradonačenika Saše Mujovića

Podgorica, (MINA) – Ohrabruje posvećenost rukovodstva Glavnog grada i gradonačenika Saše Mujovića, da kroz kadrovske i finansijske mjere, učine sve kako bi dvostruki evropski šampion ponovo zauzeo mjesto koje mu pripada na rukometnoj mapi Evrope, saopšteno je iz Ženskog rukometnog kluba Budućnost.

Navodi se da ih posebno raduje što je zajednički cilj igračica, stručnog štaba, predstavnika kluba i Glavnog grada, da zajedno grade budućnost Budućnosti!

Saopšteno je da će pažnja biti posvećena i pronalaženju najadekvatnijih kadrovskih rješenja za najodgovornije pozicije u klubu, nakon čega će se, na temeljima koje postavlja Glavni grad, definisati strategija razvoja za naredni četvorogodišnji period.

“Sve te aktivnosti imaju za cilj da Budućnost ponovo postane konkurentna na evropskoj sceni i da se, uz podršku vjernih navijača, vrati na staze slave. Ženski rukometni klub Budućnost, kao najveći sportski brend naše države, sa 76 godina tradicije i 77 osvojenih trofeja, zaslužuje da ponovo bude prepoznat kao jedan od vodećih rukometnih kolektiva Evrope”, stoji u saopšzenju ŽRK Budućnost.

Navodi se da će trofejni klub nastaviti, uz podršku Glavnog grada i svih prijatelja, da predano radi na ostvarenju svojih sportskih ciljeva i da, kroz odgovorno upravljanje, pruži najbolje uslove svojim igračicama i stručnom štabu.

“Zajedno gradimo budućnost Budućnosti”, stoji u saopštenju ŽRK Budućnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS