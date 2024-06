Žrijeb grupa Eurokupa košarkaša 5. jula

Podgorica, (MINA) – Žrijeb grupa za Eurokup košarkaša biće održan 5. jula u Barseloni, objavljeno na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

Regionalnu ABA ligu predstavljaće Budućnost Voli i Cedevita Olimpija.

Drugo po kvalitetu evropsko klupsko košarkaško takmičenje okupiće 20 timova, koji će biti podijeljeni u dvije grupe.

Igraće Venecija, Hapoel Tel Aviv, Gran Kanarija, Hapoel Jerusalim, Huventud, Burg, Turk Telekom, Ulm, Budućnost Voli, Rejer, Aris, Bešiktaš, Bahčešehir, Lietkabelis, Vulvsi iz Viljnusa, Cedevita Olimpija, Hamburg, Trento, Trefl Sopot i

Kluž.

U narednu rundu, nakon 18 kola, plasiraće se po šest najboljih iz dvije grupe.

Prve dvije ekipe plasiraće se direktno u četvrtfinale, dok će ekipe koje završe od 3. do 6. mjesta igrati osminu finala.

U osmini i četvrtfinalu igra se po jedna utakmica, dok se polufinale i finale igraju na dva dobijena meča.

Prednost domaćeg terena ima ekipa koja je bolje plasirana.

