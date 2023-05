Zlato za Anđelu Berišaj u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka, Anđela Berišaj, osvojila je zlatnu medalju na Multievropskim igrama u Sarajevu.

To je njeno prvo zlatno odličje u seniorskoj konkurenciji.

Berišaj, koja je zvanično još juniorka, u finalnom meču kategorije do 73 kilograma pobijedila je naturalizovanu Njemicu Dariju Husović.

“Ta medalja nam je dobra uvertira pred odlazak na Svjetsko seniorsko prvenstvo u Bakuu, od 29. maja do 6. juna”, kazao je trener Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je naglasio da je zadovoljan nastupom tri takmičara Bese u Sarajevu.

Bronzanu medalju juče je osvojila juniorka Andrea Berišaj (do 59), dok je junior Benan Jusufđokaj (do 55) zaustavljen u drugom kolu od osvajača zlatnog odličja, Todora Vasilića iz Srbije.

