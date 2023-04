Ženska omladinska selekcija u elitnoj rundi

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Crnogorske fudbalerke savladale su danas u Gabčikovu, u drugom kolu grupe 5, selekciju Azerbejdžana 3:0 i kao prvoplasirane, sa maksimalnih šest bodova, osvojile prvo mjesto i izborile plasman u Ligu A.

U prvom kolu slavile su protiv Slovačke 3:2.

Crnu Goru su do trijumfa vodile Tanja Malesija u 14, Anđela Tošković u 35. iz jedanaesterca i Nejla Bicić u 54. minutu.

Trener Ivan Tatar kazao je da je crnogorska selekcija dominirala tokom cijelog meča.

“Najvažnije je što se nijesmo opustili poslije velike pobjede nad Slovačkom. Protiv Azerbejdžana smo dominirali tokom čitave utakmice, iako se radi o veoma nezgodnoj ekipi. Djevojke su igrom i pristupom pokazale da zaslužuju prvo mjesto”, kazao je Tatar, koji je u Gabčikovu mijenjao selektora Mirka Marića.

