Žakelj: Budućnost želi novu pobjedu i nastavak serije

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli želi da i protiv Zadra opravda ulogu favorita i nastavi seriju pobjeda, kazao je trener podgoričih košarkaša Andrej Žakelj.

Budućnost i Zadar odigraće sjutra u Podgorici utakmicu 19. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim je u seriji od šest pobjeda u svim takmičenjima, a na posljednjih 13 mečeva slavili su 12 puta.

Uspješniji su i međusobnim duela sa Zadrom i zabilježili osam vezanih pobjeda.

Posljednji put izgubili su 2022. godine u Zadru.

Žakelj je kazao da Zadar sa trenerom Danijelom Jusupom godinama igra atipičnu i vrlo efikasnu košarku.

“Tako da će biti puno kontakta, trčanja i skokova. U ovim segmentima moramo da budemo dobri – agresivnost, kontakt, građenje igrača. Najbitnije je da kontrolišemo skok i da imamo pravi pristup. Do sada smo ga imali, a moramo i sjutra. To su glavne stvari. U napadu da igramo rasterećeno, da probamo da iskoristimo naše prednosti i da opet opravdamo ulogu favorita”, rekao je Žakelj.

Komentarišući rivala, istakao je da igra bez klasičnog plejmejkera i da svi mogu da organizuju igru i imaju puno slobode u igri.

“Znamo da je tu i Vladimir Mihailović, igra veoma dobro i sigurno je jedna od najvećih prijetnji Zadra. Moramo da budemo na to spremni i da uđemo bez potcjenjivanja. Moramo da pokažemo karakter i da pobijedimo”, poručio je Žakelj.

Centar Kenan Kamenjaš kazao je da je predstojeći duel još jedan u nizu, u paklenom ritmu podgoričkog tima ove sezone.

“Očekuje nas meč protiv Zadra, koji igra atipičnu košarku, sa dosta preuzimanja i visokih igrača. U svakom trenutku na terenu su minimum četiri košarkaša sa preko dva metra. Za mnoge ekipe je to bio problem. Moramo se dobro pripremiti, da što bolje odradimo utakmicu i na kraju slavimo”, rekao je Kamenjaš.

Duel u Dvorani Morača počeće u 20 sati.

