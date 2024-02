Za vikend start atletske sezone

Podgorica, (MINA) – Državnim prvenstvom u krosu, u subotu u Nikšiću i Zimskim kupom bacača, u nedjelju u Baru, zvanično će početi atletska sezona u Crnoj Gori, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da će subotnji kros okupiti sve uzrasne kategorije.

Predviđene su trke cicibanki na 600, cicibana i mlađih pionirki na 800, mlađih pionira i starijih pionirki na 1000, starijih pionira i mlađih juniorki na 1.500, mlađi juniori i starije juniorke trčaće 2.000, dok će se na tri hiljade metara nadmetati stariji juniori, mlađe seniorke i seniorke.

Mlađi seniori trčaće 4.000, a seniori i veterani na 6.000 metara.

Početak krosa predviđen je za subotu u 11 sati.

Dan kasnije, u isto vrijeme u Baru, počeće Zimski Kup bacača u disciplinama bacanje kugle, koplja, kladiva i diska u kategorijama mlađih i starijih juniora i seniora, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

