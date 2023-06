Za vikend plivački miting u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Otvoreno regionalno prvenstvo u paraplivanju Podgorica open biće održano u subotu i nedjelju na otvorenom bazenu Sportskog centra Morača, saopštili su organizatori manifestacije.

Plivačko nadmetanje, čiji je organizator podgorički klub osoba sa invaliditetom Mako, okupiće plivače iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine,Srbije i Crne Gore.

“Bićemo počastvovani da ugostimo najboljeg paraplivača iz Bosne i Hercegovine, Ismaila Barlova, koji je prvi sportista sa ostvarenom kvalifikacionom normom za Paraolimpijske Igre u Parizu”, piše u saopštenju organizatora.

Početak takmičenja planiran je za 16 sati i 30 minuta, dok je svečano otvaranje 15 minuta ranije.

Takmičenje se održava u sa radnji sa Paraolimpijskim komitetom, a pod pokroviteljstvom Glavnog grada.

“Doprinos organizaciji takmičenja dali su i Francuska ambasada, Big Fashion, Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja, Sportske kladionice Lob, Neregelia, Coca-Cola HBC, Aqua Bianca i Konoba Lanterna”, piše u saopštenju.

