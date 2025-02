Vuković pobijedila u Atini i izborila plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reorderka u skoku u vis Marija Vuković pobijedila je na dvoranskom prvenstvu Grčke u Atini i kvalifikovala na Evropsko dvoransko prvenstvo u Holandiji.

Vuković je presočila ljestvicu na 183 centimetra, koliko i drugoplasirana Grkinja Tatjana Gusin, ali iz više pokušaja.

Vuković je sredinom februara trijumfovala na dvoranskom prvenstvu Balkana u Beogradu, skokom od 180 centimetara.

Na otvaranju sezone, krajem januara, preskočila je 190 centimetara i osvojila drugo mjesto na dvoranskom mitingu u Beogradu.

Vuković se uspjesno vratila na atletsku scenu, nakon višemjesečne pauze zbog povrede.

Ona će biti jedina predstavnika Crne Gore na Evropskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano od 6. do 9. marta u Apeldronu.

Sa njem će u Holandiju putovati i njen trener, Grk Vasilikos Dimitrios.

Vuković će skakati kvalifikacije 7. marta u 11 sati.

Finale je na programu dva dana kasnije u 17 sati i pet minuta.

Vuković ove sezone očekuje veliki broj takmicenja na otvorenom, zaključno sa Svjetskim prvenstvom u Tokiju, od 13. do 21. septembra.

