Vuković drugoplasirana u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao drugoplasirana, sa preskočena 184 centimetra, završila je nastup na dvoranskom mitingu u Luksemburgu.

Ona je tu visinu preskočila iz drugog pokušaja.

Ljestvicu na 180 centimetra preskočila je iz prvog pokušaja, dok je na 187 tri puta rušila.

Pobijedila je Francuskinja Solen Žikel sa visinom od 187 centimetara.

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis do sredine februara očekuje čak šest takmičenja.

Vuković bi, nakon Luksemburga, trebalo da nastupi u njemačkom Kotbusu (25. januar), češkim gradovima Hustopeče (4. februar) i Trinec (7. februar), u Udinama (9. februar) i Banskoj Bistrici (15. februar).

