Vuković bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nije uspjela da se plasira u finale skoka u vis na 19. Svjetskom seniorskom prvenstvu u Budimpešti.

Ona je danas u kvalifikacijama nastup završila sa preskočenih 185 centimetara.

Vuković je iz drugog pokušaja preskočila ljestvicu na 180 i 185, dok je tri puta rušila na visini 189 centinmetara.

Norma za finale iznosila je 194 centimetara.

Vuković će, kao i prošle godinu u Judžinu, bila jedina predstavnica Crne Gore na šampionatu svijeta.

U kvalifikacijama nastupilo je 37 takmičarki iz 25 država svijeta.

Finale je na programu u nedjelju, posljednjeg dana šampionata, u 20 sati.

