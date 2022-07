Vuković bez finala na SP u Judžinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nije uspjela da se plasira u finale skoka u vis na Svjetskom prvenstvu u američkom gradu Judžinu.

Ona je večeras u kvalifikacijama preskočila 190, dok je tri puta rušila ljestvicu na 193 centimetra.

Norma za finale iznosila je 195, ali je u borbu za medalju vodio i skok od 190 centimetra.

U finale će, sa istom preskočenom visinom kao i Vuković, ali iz prvog pokušaja, Slovenka Lia Apostolovski i Jamajčanka Kimberli Vilijamson.

Vuković je iz prvog pokušaja preskočila 186, a iz drugog ljestvicu na 190 centimetara.

Ona je bila jedina crnogorska predstavnica na šampionatu.

Finale je predviđeno za 20. jul, u dva 2 sata i 40 minuta poslije ponoći.

