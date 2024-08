Vukićević preuzima brigu o mlađim selekcijama Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Željko Vukićević nakon deceniju ponovo je u Ženskom košarkaškom klubu Budućnost Bemaks, saopšteno je iz tog kluba.

Iskusni košarkaški stručnjak vodio je mlađe selekcije Budućnosti, bio je trener prvog tima Budućnosti i Jedinstva, a posljednji angažman bio mu je u cetinjskom Lovćenu.

Vukićević je bio selektor mlađih kategorija u bivšoj SR Jugoslaviji, odnosno državnoj zajednici Srbija i Crna Gore, sa kojima ima titule prvaka Evrope.

Bio je i član stručnog štaba seniorske reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2011. godine, kada se i vratio u Crnu Goru, nakon što je četiri godine bio angažovan u Slovačkom košarkaškom savezu kao koordinator svih ženskih selekcija, a prije toga je bio trener slovačke Nitre.

U Budućnosti preuzeće brigu o mlađim selekcijama, tačnije brinuće o mlađim pionirkama i pionirkama crnogorskog šampiona.

“Poslije toliko godina vraćam se u klub, gdje sam praktično proveo cijeli život i u kojem sam stvorio veliki broj igračica. Drago mi je da se vraćam poslu koji najviše volim, jer sam par godina bio gotovo potpuno isključen iz ženske košarke zbog nerazumijevanja određenih ljudi”, rekao je Vukićević.

Trofejni stručnjak sa mlađim selekcijama Jugoslavije bio je tri puta prvak Evrope, vicešampion svijeta, dok je sa Slovačkom bio šesti na svijetu.

Ostao je upamćen kao trener koji je Jedinstvu donio prvi trofej Kupa.

Bio je selektor juniorske i mlade ženske reprezentacije Crne Gore.

“Bez obzira na moje godine imam dosta energije, a posebno iskustva i znanja, nastojaću da promovišemo neke nove igračice, jer sam siguran da imamo dosta talentovanih djevojčica. Moj cilj biće da ih naučim prve korake, da ih uvedem u sve ono što slijedi. Vjerujem da mogu da pomognem, imam dosta energije i želim da napravimo još jedan pomak u radu kada su u pitanju mlađe kategorije”, kazao je Vukićević.

Iskusni stručnjak kod kojeg su stasavale između ostalih Jelena Škerović i Iva Perovanović, u mlađim reprezentativnim selekcijama bile Jelene Dubljević i Sonja Petrović, objasnio je da rezultat ne treba da bude primaran, već pravilan rad stvaranje igrača.

“Neće biti u prvom planu rezultat, ali će svakako biti tehnika, fizička sprema i atletika. Želim da se zahvalim Upravi kluba koja mi je ukazala povjerenje i dala mogućnost da radim ono što najviše volim. Vraćam se pun energije i motiva da zajedno napravimo lijepu priču”, rekao je Vukićević.

