Vučević: Vjerujemo u plasman na OI

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore na kvalifikacioni turnir u Rigi putuju sa željom da se kvalifikuju na Olimpijske igre, kazao je centar Nikola Vučević, navodeći da vjeruje da to mogu ostvariti.

Kvalifikacije su na programu od 2. do 7. jula, a Crna Gora e na turniru u Letoniji sa Kamerunom i Brazilom.

U drugoj grupi su Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije iz grupe idu u polufinale, a samo pobjednik turnira ozboriće plasman u Pariz.

As Čikaga kazao je da je to jedinstvena prilika za crnogorsku reprezentaciju, nakon dobro odrađenog Svjetskog prvenstva.

“Turnir je sam po sebi veoma težak i jedinstven, gdje od šest timova samo pobjednik ide u Pariz. Neće biti lako, Letonija kao domaćin je možda favorit, ali svaka reprezentacija vidi svoju šansu. Brazil i Gruzija su veoma jaki, Kamerun i Filipini su dobri, tako da na ovakvim turnirima nema lakih rivala i svaka utakmica je bitna”, rekao je Vučević.

Komentarišući odsustvo Bojana Dubljevića, Nemanje Radovića, Nikole Ivanovića, Vladimira Mihailovića i Marka Todorovića, kao i Fedora Žugića i Jovana Kljajića, Vučević je kazao da je ekipa dosta drugačija od Svjetskog prvenstva.

“Nedostaje zbog povreda nekoliko iskusnih igrača, ali to treba gledati na način da je ovo šansa za neke mlađe, koji će nastupiti prvi put na nekim značajnim mečevima i sigurno da će oni donijeti određenu motivaciju i energiju”, rekao je Vučević.

Reprezentacija Crne Gore pripreme će odraditi u Podgorici, a 24.juna otputovaće za Atinu, gdje će učestvovati na Akropolis kupu.

Rivali će joj biti Grčka i Bahami.

“Kratke su pripreme, ali nastojaćemo da se spremimo što bolje, da se uigramo i da odemo za Rigu, gdje moramo da damo sve od sebe”, rekao je Vučević.

On je naglasio da su Olimpijske igre san svakog sportiste.

“Plasman u Pariz bio bi nevjerovatan uspjeh, jer bi prvi put košarkaška reprezentacija Crne Gore uspjela da se plasira na Igre”, rekao je Vučević.

