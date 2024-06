VPS: Kovačević podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Siniša Kovačević nije više potpredsjednik Vaterpolo plivačkog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Kovačević podnio ostavku na tu funkciju.

“Podnio sam ostavku na mjesto potpredsjednika VPSCG zbog nezadovoljstva načinom funkcionisanja i odnosima u VPSCG. Seniorskoj nacionalnoj selekciji želim uspješan rezultat na predstojećim Olimpijskim igrama kao i mlađim nacionalnim selekcijama uspjehe u takmičarskim obavezama koje su pred njima”, navodi se u ostavci Kovačevića.

Kovačević je predsjednik Primorca iz Kotora, koji je nedavno osvojio titulu prvaka Crne Gore i poslije 16 godina vratio trofej u Kotor.

