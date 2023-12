Više od 150 hiljada EUR za izgradnju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih izdvojiće više od 150 hiljada EUR za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministarstvo sporta finansiraće adaptaciju sportskog terena u dvorištu Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, fiskulturne sale Osnovne škole “Drago Milić” u Tivtu i otvorenog terena u dvorištu škole “Donja Ržanica”, područnog odjeljenja u Rovcima, u beranskoj opštini.

Finansiraće i adaptacije terena za basket, košarku i mali fudbal u naselju Pažići u Danilovgradu, Mjesnoj zajednici Ozrinići u Nikšiću, u Plužinama, kao i izgradnju košarkaškog terena u Gornjem Lipovu u Kolašinu.

“U tekućoj godini isplaniran je i većinom realizovan čak 21 projekat u više od 20 gradova u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

