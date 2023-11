Veliki remi Budućnost Bemaksa u Brestu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igrale su danas protiv francuskog Bresta neriješeno 20:20, u utakmici sedmog kola Lige šampiona.

Do velikog boda došla je golom Nađe Kadović tri sekunde prije kraja utakmice.

Budućnost je u duelu protiv direktnog konkurenta u borbi za eliminacionu rundu elitnog takmičenja, odigrala hrabro u sjajnoj atmosferi u Brestu.

Brest naredne subote stiže u Podgoricu, a ukoliko Budućnost dođe do pobjede, izjednačiće se sa današnjim rivalom i u potpunosti preokrenuti situaciju u svoju korist, jer će biti u prednosti u odnosu na francuski tim i Savehof koji je bez pobjede na polovini grupne faze.

Od starta se vidjelo da izabranice Bojane Popović mogu da pariraju favorizovanom protivniku.

Budućnost Bemaks je tri puta imala dva gola prednosti (6:4, 7:5, 8:6), ali je domaćin preokrenuo predvođen bivšom igračicom podgoričkog kluba Valerijom Maslovom – 9:8 u 26. minutu.

Konačan rezultat prvog poluvremena postavila je Kalidijatu Niakate, koja je sa tri gola najefikasnija u podgoričkom timu.

I u nastavku su “plave” bile u prednosti, koja je u 50. minutu iznosila dva gola nakon što je treći put mrežu rivala zatresla Ivona Pavićević – 17:15.

Brest je prekrenuo na krilima Aleksandrine Kabral-Barbose (19:18, 55. minut), ali su „plave“ sa dva gola Kadović, došle do velikog boda.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Ivana Godeč sa šest golova, dok su po tri dodale Ivona Pavićević i Kalidiatu Niakate.

