Veliki međunarodni turnir povodom Dana oslobođenja Podgorice

Podgorica, (MINA) – Karate klub Budućnost će, povodom 19. decembra – Dana oslobođenja Podgorice, organizovati veliki međunarodni turnir i obilježiti brojne jubileje značajne za istoriju kluba i crnogorskog karatea, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni, 43. Kup oslobođenja Podgorice, biće održan 4. decembra.

Najavljeno je da će u okviru manifestacije biti obilježeno 55 godina postojanja kluba, 20 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 15 od prve medalje za nezavisnu Crnu Goru na seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi.

Titulu u Đeru osvojila je ekipa u sastavu Predrag Stojadinov, Miloš Živković, Goran Brnović, Predrag Perković, Dimitrije Đuričković, Sejdino Balda, Denis Muhović i Leon Volters.

Medalju u Bratislavu osvojio je ženski kata tim u sastavu Tijana Radulović-Popović, Biserka Radulović i Milena Milačić.

Biće obilježeno i deset godina od osvajanja titule Univerzitetskog prvaka svijeta u borbama i srebrne medalje u katama na Univerzitetskom prvenstvu svijeta u Bratislavi.

Klub će podsjetiti na zlatnu medalju u katama na regionalnom prvenstvu Evrope (2017. u Prištini) i titulu vicešampiona svijeta u borbama na Univerzitetskom prvenstvu svijeta u Meksiku 2002. godine.

“Svim osvajačima medalja, njihovim trenerima i selektorima biće uručena prigodna priznanja. Specijalne plakete biće uručene sponzorima najstarijim članovima i prijateljima kluba, kao i medijskim kućama, za doprinos razvoju i popularizaciji karate sporta”, saopšteno je iz Karate kluba Budućnost.

